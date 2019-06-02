وزير سابق: ثورة 25 يناير زلزال

02 يونيو 2019 - 10:48 ص



وصف الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الأسبق، ثورة 25 يناير بـ"الزلزال" قائلا: "25 ينايز كانت أشبه بزلزال عنيف أدى لتعرض المجتمع المصري بكامل لهزة كبيرة.



وأضاف "عبد الخالق"، خلال حواره ببرنامج "دائرة الحدث"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء أمس السبت، مع الإعلامي سيد علي أنه من المتوقع وجود توابع لهذه الهزة في المستقبل.



وأشار وزير التضامن الأسبق إلي أن الفترة الحالية تشهد نهاية ما يسمى بمشروع الإصلاح الاقتصادي، وبالفعل حدث انخفاض لمعدل التضخم من أكثر من 33% لأقل من 20%.

