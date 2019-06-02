  • الأحد 02 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:21 م
بحث متقدم
الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: يجوز ضرب الزوجة في هذه الحالة.. وإلا!

الفتاة العارية

تفاصيل مثيرة عن الفتاة "العارية"

انتحار جندي أمريكي بالكويت

جندي أمريكي أراد أن يفجر مسجد.. فأسلم لهذا السبب

أحمد احمد

أول تعليق من رئيس "كاف" على نهائي أفريقيا

التدخين

إحصائية صادمة عن ضحايا التدخين.. تكشفها الصحة العالمية

ارشيف

لندن تتكبد 31 مليون دولار جراء زيارة "ترامب"

الدكتور جودة عبد الخالق

وزير سابق: ثورة 25 يناير زلزال

حسن حسني

حقيقة وفاة الفنان حسن حسني

الملك سلمان

سجال ساخن بين أمير سعودي وبشارة بسبب قرار الملك سلمان

محمد صلاح

السفارة البريطانية لـ "صلاح": مبروك يا أبو مكة

سجال ساخن بين أمير سعودي وبشارة بسبب قرار الملك سلمان

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بعد حجبها رابط الحج.. قرار مفاجئ من الملك سلمان تجاه قطر

#

بأمر من الملك سلمان.. قرار سعودي جديد بشأن قطر

#

داعية سعودي: الملك سلمان فاق نابليون

#

سر لقاء الملك سلمان بالفنان محمد عبده

السعودية

قمة مكر

عزمي بشارة

شهد موقع "تويتر" سجالا ساخنا بين أمير سعودي وعزمي بشارة حول قمتي مكة.

وكانت البداية عندما نشر عزمي بشارة، مدير المركز العربي للأبحاث وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، تغريدة ساخرة عن القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

وقال بشارة عبر صفحته على "تويتر": "بقي أن يقترح مستشارو العلاقات العامة العناوين الدعائية التالية: احضر قمة تحظى بقمتين مجانا! أو ثلاث قمم بتذكرة واحدة"، لتنال التغريدة أكثر من 13 ألف تفاعل منذ نشرها أمس السبت.


فجاء الرد من  الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على بشارة بتغريدتين قال فيها: "ويصح كذلك من باب الدعاية: أحضر مستشار إسرائيلي واحصل على مئات المرتزقة مجانا"، متابعا في تغريدة منفصلة: "كون عزمي بشارة صاحب القرار في قطر فهو يرى التفاهم معه بشكل مباشر أجدى فباستطاعته تغيير موقف قطر لو أراد.. لذلك هو مستاء من عدم ترؤسه لوفد قطر في قمم مكة ولكن هو يدرك أن ذلك غير ممكن فلا هو خليجي فيحضر قمة الخليج ولا هو عربي (الجنسية) فيحضر مع العرب ولا هو مسلم فيحضر مع المسلمين".


جدير بالذكر أن الملك سلمان في 19 مايو، قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على السعودية والإمارات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجيل عرض "فالنتينو".. لهذا السبب
» صادم.. ضرب وركل للآباء فى هذه الدولة بسبب المصاريف
» نتنياهو يستفز متابعيه برد ساخر من هجوم قواته على سوريا
» مواجهات عنيفة بين المعتكفين وشرطة الاحتلال بـ"الأقصى"
» قضية اغتصاب تلاحق لاعبا برازيليا شهيرا
» أول تعليق لمصر عن إعلان السعودية موعد عيد الفطر
» شرطيات بريطانيا يتعرضن للتحرش.. الأرقام صادمة
» "الأولمبية" تهنئ "صلاح"
» برلمانى يطالب بـ250 جنيها دعما لكل مواطن لتخفيف الأعباء
» معسكر مغلق بالزمالك استعدادا لـ "الحدود"
» الأهلي يستأنف تدريباته بعد راحة 48 ساعة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"