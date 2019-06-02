رقم خيالي ينقل "رمضان" للأهلي نهائيا

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الاهلى

رمضان صبحى

توصلت إدارة النادى الأهلى إلى اتفاق رسمى مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، بشأن شراء رمضان صبحى، لاعب وسط الفريق.

وأنهى اللاعب جميع الاتفاقات المالية الخاصة به وقام بإخطار النادى الإنجليزى برغبته الاستمرار فى صفوف الأهلى، كما اتفق الأهلى مع النادى الإنجليزى عبر مكاتبات رسمية على قيمة انتقال رمضان صبحى رسميًا ونهائيًا وليس على سبيل الإعارة.

وبلغت قيمة الصفقة حسب الاتفاق، ما يقرب من 3 ملايين ونصف المليون جنيه إسترلينى (71.800) مليون جنيه مصرى، لمدة خمس سنوات مقبلة، وتبقى أزمة واحدة فى إعلان التعاقد حالياً بشكل رسمى وهى عدم توفير الأهلى السيولة المطلوبة لدفع 71 مليوناً و800 ألف جنيه بشكل كامل، حيث رفض النادى الإنجليزى تقسيط المبلغ على دفعات.


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