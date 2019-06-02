» شرطيات بريطانيا يتعرضن للتحرش.. الأرقام صادمة

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كشف تحقيق شمل الآلاف من ضباط بريطانيا، النقاب عن معاناة النساء في هذا المجال، إذ تبين أن واحدة من كل 3 شرطيات يتعرضن للتحرش الجنسي من زملائهن في العمل.

وتضمن التقرير شكاوى من 20 شرطية و12 شرطيًا تعرضوا لمحاولة أو اعتداء جنسي فعلي خلال السنوات الخمس الأخيرة أثناء العمل.

يذكر أن الشرطة البريطانية تدعم تطبيق 30 توصية قدمتها ”بروديريك” لإصلاح الأوضاع، والتي تشمل تكوين وحدة لمكافحة التحرش الجنسي للنظر في الشكاوى المقدمة من خلال الرسائل النصية أو الاتصال أو البريد الإلكتروني، فضلًا عن تقديم جلسات المشورة الخاصة بكيفية التعامل مع هذه المسألة.


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