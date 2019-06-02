سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأحد

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شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد الموافق، 2/6/2019، حالة من الاستقرار، فقد سجل سعر الريال اليوم في البنك الأهلي مبلغ 4.49 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.51.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية:

أعلى سعر للشراء: 4.47

البنك المركزي المصري

أقل سعر للبيع: 4.48

بنك عودة

البنك                    سعر الشراء         سعر البيع               آخر تحريك منذ

بنك بلوم             4.46                4.49                             15   دقيقة

بنك الإستثمار العربي AIB   4.46           4.50                  3 أيام

بنك مصر                        4.46               4.4               3 أيام

اتش اس بى سى HSBC      4.46           4.49                               3 أيام

البنك المصرى الخليجى         4.46        4.49                            3 أيام

بنك الشركة المصرفية العربية الدولي4.46 4.51          يوم واحد

البنك المصرى لتنمية الصادرات     4.46      4.50     5  أيام

البنك الأهلي المصري    4.46       4.49                  3 أيام

المصرف العربى الدولى      4.46          4.48          3 أيام

بنك عودة      4.45                    4.48                3 أيام

بنك قناة السويس      4.45          4.49          3 أيام


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