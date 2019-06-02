طالب جامعي ينتحل شخصية "عارضة أزياء".. السبب صادم

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كشف محمد علم الدين، طالب بكلية الحقوق في جامعة عين شمس، عن سبب انتحاله لشخصية عارضة أزياء على "جروب الدفعة".

وأضاف "علم الدين"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم "الفضائية، مع سيد علي، أنه عندما التحق بالكلية في السنة الأولى كان يدخل على "الجروب" ويطرح أسئلة فلا يرد عليه أحد، وعندما تسأل فتاة نفس السؤال يرد عليها الكثيرون.

وتابع أنه كان ينتظر الفتيات حتى يسألن نفس الأسئلة التي يريدها، ليعرف الإجابة، ولكنه قرر أن ينشئ حسابا جديدا باسم "سارة أحمد"، ليسأل به، موضحًا أنه تلقى بعدها الكثير من طلبات التعارف.

شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=GkAvGb4gFe0

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