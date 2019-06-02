» "الأولمبية" تهنئ "صلاح"

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الحدث اليوم

سيد علي

عارضة أزياء

هنأ المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه كأول لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز الكبير.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة لللاعب الذي أصبح مصدر سعادة الجماهير المصرية وأن يوفقه الله في خطواته المقبلة ويوفق منتخبنا الوطني في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة التي ستقام في مصر.

كما هنأ مجلس الأولمبية أيضًا الشعب المصري ومجلس إدارة اتحاد الكرة بهذا الإنجاز الكبير الذي سجل في تاريخ الكرة المصرية بشكل خاص والرياضة المصرية بصفه عامة.


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