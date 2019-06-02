عمر هاشم: الرسول أجاز هذا الشيء مقابل الرقية الشرعية

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يجوز أخد مقابل مادي على الرقية الشرعية، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح الحصول على أجر مقابل القيام بالرقية الشرعية للغير.

وأضاف هاشم خلال لقائه ببرنامج "أحاديث الفتنة"، المذاع على قناة "تن": "يجب أن نتخير ونجتهد في معرفة الرجل الصالح الذي نطلب منه الرقية الشرعية.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قائلا: "أما الرجل المبتز وغير الصالح فيجب الابتعاد عنه"، لافتًا إلى أن مقابل الرقية الشرعية حلال طالما متعلقة بكتاب الله، ولو بفاتحة الكتاب.

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