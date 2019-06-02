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سقيفة بن ساعدة

سقيفة بني ساعدة التي تمت فيها بيعة "الصديق"

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سقيفة بني ساعدة التي تمت فيها بيعة "الصديق"

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سقيفة بن ساعدة
سقيفة بني ساعدة

علا خطاب

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أبو بكر الصديق

ثقيفة بن ساعدة

بن باز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لسقيفة بني ساعدة، التي شهدت بيعة المسلمين للخليفة أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، حيث تحول المكان إلى حديقة تطل مباشرة على السور الغربي للمسجد النبوي.

ونشر صالح بن عبدالله بن عبد العزيز بن باز، حفيد مفتي السعودية السابق  الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز،عبر حسابه على "تويتر" صورتين للسقيفة التي تمت بها بيعة الصديق رضي الله عنه، وبعد أن صارت حديقة.

وعلق "بن باز"، قائًلا:"صورة سقيفة بني ساعدة التي تمت فيها البيعة لأبي بكر الصديق بالخلافة قبل أن تُهدم، الصورة الأخرى لمكانها بعد أن صارت حديقة" .

وأضاف: "تراثنا الإسلامي العظيم  به أصبحنا  أمة، وبه تحققت شخصية أمتنا الحضارية، وبه وُجــد كياننا السياسي، ووجوده ظاهرًا للعيان من بواعث الإيمان وتعميقه في القلوب بإذن الله".

وتفاعل الرواد مع "التغريدة"، مستنكرين هدم هذا المكان العظيم .

وتقع سقيفة بني ساعدة في الجهة الشمالية الغربية من المسجد النبوي وقد كانت سقيفة بني ساعدة كبيرة بحيث اجتمع فيها عدد كبير من الأنصار، وأمامها رحبة واسعة تتسع لهذا العدد إن ضاقت عنهم السقيفة نفسها، وكان بقربها بئر لبني ساعدة.

وتحولت هذه السقيفة فيما بعد إلى مبنى، تغيرت أشكاله عبر العصور، وهو الآن حديقة تطل مباشرة على السور الغربي للمسجد النبوي.







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