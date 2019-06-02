بالفيديو.. صلاح الجمل: "اللهو الخفي وراء اختفائي"

02 يونيو 2019 - 09:46 ص

قال القارئ الطبيب صلاح الجمل، إن الأزهر الشريف مكان تعليمي يخرج علماء، ولكننا نفتقر إلى الموهبة التي تخاطب أذهان الناس.



وأضاف "الجمل" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء أمس السبت، أنه لابد من توافر الموهبة والمؤهلات التي تؤثر في المسلمين عبر شاشات الإعلام.



وتابع:"الشيخ رمضان عبد الرازق والشحات العزازي جيدين جدًا، ولكنهم لا يظهران على الساحة ومصر في حاجة لهما من أجل تطوير وتجديد الخطاب الديني" ، معقباً: " الخطاب الديني تائه في مصر وضعيف.



وعن اختفاء مؤخرًا قال الجمل :"اللهو الخفي وراء اختفائي في الفترة الماضية".



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=rOdL9MApMwQ

