  • الأحد 02 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:50 ص
بحث متقدم
وسيم يوسف

تهديد جديد يقوم به "وسيم يوسف" بعد عيد الفطر

صلاح

إسرائيل تصف "صلاح" بهذا اللقب.. بعد الفوز بدوري أوربا

الصين

بكين تتوعد واشنطن.. بهذا الأمر

عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي

مستشار بن زايد: عائض قرني جديد سيظهر بالكويت

امتحانات - صورة أرشيفية

مفاجأة صادمة بواقعة "التبول اللا إرادي" لطالبة المنصورة

رمضان صبحي

رقم خيالي ينقل "رمضان" للأهلي نهائيا

الريال السعودي

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأحد

صورة من الفيديو

طالب جامعي ينتحل شخصية "عارضة أزياء".. السبب صادم

القارئ الطبيب صلاح الجمل

بالفيديو.. صلاح الجمل: "اللهو الخفي وراء اختفائي"

اعتصام الثوار في السودان

استغاثة عاجلة من معتصمي السودان يطالبون فيها بهذا الأمر

قبل العيد.. تراجع معدلات شراء الذهب

آخر الأخبار

ذهب
ذهب

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

رقم مفزع قيمة استهلاك المصريين لكحك العيد.. تعرف عليه

#

المسؤول القطري الذي أهان المصريين يتراجع: لم أقصد .. ومرحبا بكم

#

تراجع واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران 12%

#

لماذا رفض «النور» التعديلات الدستورية ثم أيدها؟

الذهب

شراء

أكد الدكتور وصفى واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإقبال على شراء الذهب في أقل معدلاته على الرغم من اقتراب عيد الفطر المبارك.

وأشار واصف إلى أن كل عام وخلال رمضان يشهد النصف الأول من شهر رمضان تراجعًا في الإقبال على الشراء ثم يأتى النصف الثانى من شهر رمضان لتعويض ما فات من بداية الشهر لكن إلى الآن ما زالت المبيعات ضعيفة.

وأوضح "رئيس الشعبة" أن ارتفاع الذهب خلال الأمس واليوم يرجع إلى المناوشات بين قبرص وتركيا وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية، وفقا لما جاء بموقع "فيتو"


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» قضية اغتصاب تلاحق لاعبا برازيليا شهيرا
» أول تعليق لمصر عن إعلان السعودية موعد عيد الفطر
» شرطيات بريطانيا يتعرضن للتحرش.. الأرقام صادمة
» "الأولمبية" تهنئ "صلاح"
» برلمانى يطالب بـ250 جنيها دعما لكل مواطن لتخفيف الأعباء
» معسكر مغلق بالزمالك استعدادا لـ "الحدود"
» الأهلي يستأنف تدريباته بعد راحة 48 ساعة
» انفجارات تزلزل سوريا
» ماذا قالت جومانا مراد لصلاح بعد فوزه بدوري الأبطال؟
» مدير مركز الفلك يفجر مفاجأة مدوية عن الموعد الحقيقي لعيد الفطر
» تكهنات بعد ارتداء فنانة شهيرة لملابس عمرو دياب في مسلسلها

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"