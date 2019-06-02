» معسكر مغلق بالزمالك استعدادا لـ "الحدود"

02 يونيو 2019 - 09:33 ص

يدخل فريق الزمالك، معسكرًا مغلق استعدادا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها العاشرة مساء غد الإثنين، على ستاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الزمالك لاستعادة انتصاراته أمام الحرس بعد تعثره مؤخرًا أمام الإنتاج الحربى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، مما أدى إلى فقدان نقطتين ثمينتين فى مشواره المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم مع الأهلى.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 67 نقطة، ويتبقى له 4 مباريات.