عقوبة قاسية فى انتظار الفتاة "العارية"

02 يونيو 2019 - 09:18 ص

أثارت واقعة اقتحام فتاة شبه عارية ملعب واندا ميتروبوليتانو، المقام عليه مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 ،أمس السبت جدلا واسعا.

وتنتظر تلك الفتاة عقوبة صارمة وقاسية قد تصل إما إلى السجن، أو الحرمان من دخول أرض الملعب مدى الحياة.

ووصلت عقوبات مقتحمين سابقين للملاعب إلى السجن، ففي نهائي بطولة كأس العالم الماضية في روسيا عام 2018، اقتحم مجموعة من المشجعين أرضية ملعب لوجينكي في بداية الشوط الثاني بمباراة كرواتيا وفرنسا، لتتوقف المباراة لفترة قبل أن يتم استئناف اللقاء من جديد عقب إخلاء الملعب، وتم اتخاذ إجراءات مشددة وعقوبات صارمة بحق المخالفين وصلت لسجنهم لمدة 15 عامًا.