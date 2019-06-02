» انفجارات تزلزل سوريا

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انفجار

تصدت الدفاعات الجوية لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي، بعد وقوع انفجارات ضخمة قرب دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وذكرت متحدثة باسم الجيش أن التفاصيل لا تزال قيد البحث، مشيرة إلى أن الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخين لم تعرف بعد.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن مساء أمس، إن صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه مرتفعات الجولان، التي تحتلها إسرائيل، ولم يتسببا في سقوط ضحايا.

ونفذت إسرائيل في السنوات الأخيرة مئات الضربات ضد أهداف إيرانية وأهداف لـ«حزب الله» في سوريا.


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