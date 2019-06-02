  • الأحد 02 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:16 ص
بحث متقدم
ارشيف

فعل مشين لـ 3 بحارة على متن غواصة نووية

الدولار

رقم جديد لسعر الدولار بالبنوك .. تعرف عليه

أديب وصلاح

تعرف على النصيحة التي أخذها صلاح من عمرو أديب ففاز بدوري الأبطال

ميدو

تم طعن زميلنا بمنتخب مصر بسكين والحكم استكمل المباراة

«مورينيو» يؤكد تمسكه بمحمد صلاح

جوزيه مورينيو يفجر مفاجأة مدوية عن صلاح

جثة فلاح

طالب وشقيقته يقتلان والديهما بسوهاج .. والأمن يكتشف السر

صلاح

شاهد .. فيديو رائع لـ"صلاح" يحتفل فيه مع زوجته وابنته

شاهد بالصور.. كحك العيد في العالم العربي

رقم مفزع قيمة استهلاك المصريين لكحك العيد.. تعرف عليه

أبو تريكة وصلاح

رسالة هامة من أبو تريكة لـ محمد صلاح.. هذا ما قاله

محمد صلاح

10 أرقام جديدة لـ"صلاح" بعد هدفه وتتويجه بأبطال أوروبا

نجم الأهلي ينشر قصيدة ساخنة من تأليفه عن فساد "الكاف"

الرياضة

محسن صالح
محسن صالح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

قصة معاناة "ميسي" المستمرة بسبب ليفربول

#

محسن صالح: كذب المحللون وعاد نجم الأهلي للصعود

#

مفاجأة .. رمضان صبحي غير مصاب وتم الإعلان عن إصابته لأسباب أخرى

#

إبراهيم سعيد يكشف الأسباب الحقيقية لفضيحة الأهلي

محسن صالح

شن محسن صالح - نجم الأهلي السابق - هجومًا شرسا على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في أعقاب فضيحة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال "صالح" في تغريدة عبر تويتر: "(لا فار ولا قط الفساد بيعط) الفار أحدث وسائل الاستحمار اللي ابتدعها أصحاب القرار لتحويل النتيجة للي يدفع اكتر من التجار.. مين راح للتاني الكورة ولا الإيد؟ .. الكورة عدت خط ولا هي بعيد؟ ..  التلامس واضح أهو لأ دي تحية عيد. هو في عاقل يا عالم يسمع لفار عفريت .. ترميله حتة جبنه يقول انت صح أكيد".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجارات تزلزل سوريا
» ماذا قالت جومانا مراد لصلاح بعد فوزه بدوري الأبطال؟
» مدير مركز الفلك يفجر مفاجأة مدوية عن الموعد الحقيقي لعيد الفطر
» تكهنات بعد ارتداء فنانة شهيرة لملابس عمرو دياب في مسلسلها
» تطورات مفاجئة في الحالة الصحية لبطل فيلم اللمبي
» نجم الأهلي ينشر قصيدة ساخنة من تأليفه عن فساد "الكاف"
» بالصور .. نقل نجل فنانة شهيرة للمستشفى .. وأمه قلبها ينفطر
» كلوب يتغزل في صلاح بعد التتويج باللقب الأوروبي
» 12رقمًا لليفربول الإنجليزي بعد التتويج بأبطال أوروبا
» كلوب يحقق حلمه بالتتويج بأبطال أوروبا لأول مرة
» صلاح يحتفل مع أبوتريكة باللقب الأوروبي

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"