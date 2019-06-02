تم طعن زميلنا بمنتخب مصر بسكين والحكم استكمل المباراة

أحمد عادل شعبان
حكى أحمد حسام "ميدو" - نجم منتخب مصر السابق - عن بعض المهازل التحكيمية التي شهدتها البطولات الأفريقية وذلك في أعقاب فضيحة الفار بمبارة الترجي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال "ميدو" في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر": "في كأس الأمم الأفريقية للشباب لعبنا أمام الكاميرون والتعادل كان يكفي كلا الفريقين للتأهل لكاس العالم وبعد نصف ساعة كان التعادل قائمًا فاقتحمت الجماهير الإثيوبية المباراة وألغيت ليقرر الاتحاد الأفريقي إعادة المباراة مع وجوب فوز أي من الفريقين لتتأهل إثيوبيا معه إلى كأس العالم".
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