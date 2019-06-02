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"العسكري" السوداني يحدد شرطه لتسليم السلطة للمدنيين

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المجلس العسكري السوداني
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المجلس العسكري السوداني يسلم السلطة

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه لا يمانع في تسليم السلطة للمدنيين، مشترطًا أن تكون الحكومة "شاملة لكافة أطياف المجتمع السوداني".
وأوضح الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، في تصريحات له في الخرطوم مساء اليوم السبت، أن الجيش السوداني سيتصدى لأي فوضى في البلاد، وذلك بهدف تمكين أي حكومة مدنية مقبلة من العمل في بيئة وطنية ومسنودة بهيبة القانون.
ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن دقلو المعروف باسم "حميدتي"، قوله "نحن أيضا نسعى لقيام دولة مدنية، لكن بالقانون ومشاركة كل الشعب السوداني".
وأضاف أن "أي شخص يخطئ يحاسب بالقانون ولا كبير عليه"، مشيرا إلى أن ما اعتبره "مخططا ممنهجا ضد قوات الدعم السريع وقائده، لا يخيفنا"، مشيرا إلى أن المجلس العسكري "كشف هذا المخطط".
وثمن حميدتي دور قيادة المجلس العسكري وأعضائه في الفترة الراهنة، موضحا أنهم "على قدر المسئولية ولن يفرطوا في استقرار السودان".

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