ارتفاع عدد مصابي انفجارات مصنع ذخيرة في روسيا

02 يونيو 2019 - 02:40 ص

ارتفع عدد المصابين الناتج عن عدة انفجارات وقعت في مصنع للذخيرة بمدينة دزيرجينسك الروسية أمس السبت إلى 85 شخصا.



وذكرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، نقلا عن وزارة الصحة أن عمال المصنع والسكان الذين يعيشون بالمنطقة المحيطة بالمصنع توجهوا لتلقي العلاج، في الوقت الذي لزم 16 شخصا البقاء في المستشفى.



وكانت السلطات الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى جراء الانفجارات التي وقعت في شركة "كريستال"، التي تنتج ذخائر للجيش، بينها قنابل، وكذلك مواد متفجرة لاستخدامها في أغراض مدنية.



وذكرت التقارير أن الانفجارات تسببت في تدمير أجزاء كبيرة من المصنع، وأوضحت لقطات فيديو أصوات ارتطامات شديدة.



ودعت السلطات سكان المدينة إلى إبقاء نوافذهم مغلقة، بعدما تهشمت نوافذ بعض المنازل المجاورة بفعل موجات الضغط الناجمة عن الانفجارات.



وشكل حاكم المدينة، جليب نيكيتين، لجنة خاصة لتحديد ملابسات الحادث الذي لم تتضح أسبابه بعد، وتحقق لجنة التحقيقات الوطنية في انتهاك لوائح السلامة.



وتقع مدينة دزيرجينسك على بعد نحو 400 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة موسكو.



وتقع في روسيا حوادث مروعة على نحو متكرر تسفر عن الكثير من القتلى والجرحى، والسبب في مثل هذه الحوادث هو في الغالب عدم الالتزام بتدابير السلامة الأساسية.

