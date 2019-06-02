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12رقمًا لليفربول الإنجليزي بعد التتويج بأبطال أوروبا

الرياضة

ليفربول
ليفربول

المصريون ووكالات

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حقق فريق ليفربول الإنجليزي، مساء السبت، 12 رقمًا بعد نجاحه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب الفوز في النهائي على توتنهام بثنائية نظيفة.
وجاءت الأرقام على النحو التالي: 
1ـ حقق الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أول ألقابه مع ناديه وكذلك أول لقب لدوري أبطال أوروبا.
2ـ أصبح كلوب رابع مدرب يتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، بعد بوب بيزلي وجو فيغن ورفائيل بينيتيز.
3ـ بات كلوب ثاني مدرب ألماني يحقق البطولة مع فريق غير ألماني حيث سبقه يوب هاينكس.
4ـ أصبح البرازيلي أليسون بكير، حارس مرمى ليفربول، أول حارس يحافظ على نظافة شباكه في نهائي دوري الأبطال، منذ نهائي 2010، عندما حافظ وقتها البرازيلي جوليو سيزار برفقة إنتر ميلان الإيطالي على نظيفة شباكه أمام بايرن ميونيخ الألماني في المباراة التي انتهت بثنائية نظيفة.
5ـ حقق ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه ليفض الشراكة مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.
6ـ ركلة جزاء ليفربول جاءت بعد 23 ثانية فقط، أسرع ركلة جزاء في تاريخ المباريات النهائية للبطولات الأوروبية .
7ـ ليفربول حصل على خمس ركلات جزاء في هذا المواسم لدوري أبطال أوروبا ، لم يتم منح أي فريق أكثر من ذلك.
8ـ ديفوك أوريجي أصبح ثاني لاعب بلجيكي يحرز هدفاً في نهائي دوري أبطال أوروبا / الكأس الأوروبية، بعد مواطنه يانيك كاراسكو مع أتلتيكو مدريد الإسباني أمام الغريم التقليدي ريال مدريد في نهائي البطولة عام 2016.
9ـ انتزع المصري محمد صلاح لقب هداف فريق ليفربول هذا الموسم في مُسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 5 أهداف.
10ـ صلاح ثالث لاعب عربي يتوّج بأبطال أوروبا بعد الثنائي الجزائري رابح ماجر والمغربي أشرف حكيمي.
11ـ صلاح سجل ثاني أسرع هدف في تاريخ أبطال أوروبا بعد مرور دقيقة و48 ثانية حيث سبقه الإيطالي باولو مالديني الذي أحرز هدفه مع اي سي ميلان بعد مرور 50 ثانية.
12ـ الهولندي فيرجل فان دايك لم تتم مراوغته من أي لاعب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. 

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