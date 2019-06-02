ميسي هداف دوري أبطال أوروبا

02 يونيو 2019 - 01:40 ص

انتزع الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في برشلونة الإسباني، قمة هدافي النسخة المنتهية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد نهايتها مساء السبت.



وانتهت بطولة أبطال أوروبا بتتويج ليفربول الإنجليزي باللقب القاري عقب فوزه في النهائي على مواطنه توتنهام بثنائية نظيفة.



وتصدر ميسي على قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 12 هدفًا.



وتربع ميسي منفردًا على عرش هدافي دوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2011-2012.

