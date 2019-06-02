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كلوب يحقق حلمه بالتتويج بأبطال أوروبا لأول مرة

الرياضة

يورجن كلوب
يورجن كلوب

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دخل الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، السبت، التاريخ من أوسع الأبواب بعدما تمكن فريقه من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على توتنهام بثنائية نظيفة في نهائي البطولة القارية.
ودخل كلوب قائمة الأساطير في عالم التدريب من خلال تتويجه باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، كما أنه يعتبر أول ألقابه مع ليفربول منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق الكروي عام 2015 خلفًا للمدرب الأسكتلندي برندان رودجرز.
كما أنه رفع رصيد المدربين الألمان بالتتويج بالبطولة القارية إلى ثمانية ألقاب ليفض بذلك الألمان الشراكة مع نظرائهم الإنجليز.
ويتصدر المدربون الطليان قائمة أكثر المدربين تتويجًا بلقب البطولة برصيد 11 لقبًا، يليهم الإسبان بعشرة ألقاب.
ويعتلي الثلاثي الفرنسي زين الدين زيدان والإيطالي كارلو أنشيلوتي والانجليزي بوب بيزلي قائمة أكثر المدربين تتويجًا بالبطولة، بحصولهم عليها بواقع ثلاث مرات لكل منهم.
وحقق أنشيلوتي اللقب مع اي سي ميلان الإيطالي عامي 2003 و2007، وريال مدريد الإسباني عام 2014، في حين فاز بيزلي بالبطولة أعوام 1977 و1978 و1981 مع ليفربول الإنجليزي.
وفاز زيدان باللقب ثلاث مرات متتالية مع الريال أعوام 2016 و2017 و2018.
ويعتبر المدرب الإسباني خوسيه فيلالونجا لورينتي أول مدرب يحرز اللقب مع نادي ريال مدريد الإسباني في افتتاحية المسابقة عام 1956، قبل أن يكرر نفس الإنجاز في العام التالي. 

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