خطوة واحدة تفصل «صلاح» عن الكرة الذهبية

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مورينيو

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن النجم محمد صلاح يتبقى له خطوة واحدة للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بالعام الحالي.

وقال مورينيو في تصريحات تليفزيونية خلال تحليله نهائي دوري أبطال أوروبا الذي توج به صلاح مع ليفربول: "فوز محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية المقبلة سيفتح له الطريق للفوز بجائزة الكرة الذهبية".

وتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد في المباراة النهائية بمدريد.

وكان صلاح قد سجل هدف تقدم ليفربول على توتنهام في الدقيقة 2 من المباراة النهائية عبر ركلة جزاء، وهو أول هدف للاعب مصري والثاني للاعب عربي في نهائي البطولة وثالث أسرع هدف في تاريخ النهائي بالبطولة.

ولعب صلاح تحت قيادة مورينيو في تشيلسي موسم 2014-2015 لمدة موسم لكنه لم يشارك كثيرا وانتقل لفيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة.


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