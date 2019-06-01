موديل عراقية تفضح وزيرين في الحكومة جمعهم سرير واحد

01 يونيو 2019 - 11:49 م

أثارت الموديل العراقية هرم خان موجة من الجدل والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إثر كشفها عن زواجها من وزيرين في الحكومة العراقية والتي وصفت الزواج بهما بأنه مصلحة، وحديثها عن ملفات الفساد ، وذلك خلال لقاء تلفزيوني.

وقالت هرم التي تعمل في مجال الدعاية والإعلانات للشركات والمنتجات، إنها تزوجت من 4 رجال، الأول كان زواجًا تقليديًا ولم يستمر، بل انتهى بعد عقد القران، أما الثاني والثالث، فهي تزوجت من وزيرين في الحكومة العراقية ، قالت إنهما لا يزالان في منصبيّهما لغاية الآن ، رافضة الكشف عن اسميهما.

وفيما إذا كانت تزوجتهما في السر أو العلن، أجابت الموديل العراقية بأن زواجها كان في العلن بشكل طبيعي، أما الزواج الرابع فهو بعد علاقة حب حسب تعبيرها.

وذكرت خان أنها شاهدت أمامها صفقات فساد واتفاقات على تزوير الانتخابات، وغسيل الأموال، فيما كشفت أن زوجها الثاني تمسك بجواز سفرها لإجراء عمليات غسيل للأموال.

