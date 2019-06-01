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«صلاح» بعد التتويج بدوري الأبطال: حققت حلم الطفولة

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

أبدى النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، سعادته بتحقيق حلم الطفولة بعدما توج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم السبت بالفوز على توتنهام الإنجليزي بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت بملعب "واندا ميترو بوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية عقب التتويج: "سعيد للغاية ولا أجد الكلمات التي تصف سعادتي بهذا اللقب".

وأضاف: "هو إنجاز لا يتكرر كثيرا في حياة اللاعب وهو حلم طفل صغير عمره 7 سنوات لذلك فخور بما حققته".

وتابع: "أسعى في الموسم المقبل أن أكون أول لاعب يتوج باللقب مرتين والآن أركز على الاحتفال لإنجاز يحسب في تاريخي".

وألمح صلاح لبقاءه مع ليفربول في الموسم المقبل حيث علق: "الموسم المقبل نريد التتويج بمزيد من البطولات ونسعد الجماهير مرة آخرى".

وكان صلاح قد سجل هدف تقدم ليفربول على توتنهام في الدقيقة 2 من المباراة النهائية عبر ركلة جزاء، وهو أول هدف للاعب مصري والثاني للاعب عربي في نهائي البطولة وثالث أسرع هدف في تاريخ النهائي بالبطولة.


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