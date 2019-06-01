«تليمة»: تركت الإخوان منذ أكثر من عام

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قال عصام تليمة، المدير السابق لمكتب الشيخ يوسف القرضاوي إنه ترك جماعة الإخوان المسلمين منذ أكثر من عام وتفرغ للبحث العلمي والعلم وخدمة الأمة.

وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ردًا على دعوة الكاتب الصحفي سليم عزوز له لترك جماعة الإخوان: "الأستاذ سليم عزوز بيقترح علي ترك الإخوان، يا عّم سليم أنا سيبت التنظيم منذ أكثر من سنة وأعلنت ذلك، وتفرغت للبحث والعلم وخدمة الأمة، لكن في ناس مصرة متسيبنيش في حالي قل لي أنت تعمل إيه في ناس مصرة تتكلم في حقك بالباطل، وتضع غطاء سياسي لكل من يخوض في عرض خصومها؟.

وطالب تليمة من قيادات الإخوان عدم التعرض له قائلاً: "المطلوب منهم هم يسيبونا في حالنا وربنا يوفقهم ويرزق هذه القيادات الفاضلة الشهادة عاجلاً غير آجل وإحنا في شهر كريم أهو بأدعي لهم بأفضل ما يتمنى المسلم".


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