فضائح مدوية في اعترافات زوجة أشهر مُلحد في مصر

01 يونيو 2019 - 11:03 م

في فضيحة مدوية تكشف عن العالم الكاذب الذي يعيش فيه الملحدين، وتكشف تناقض ما يقولون في أفعالهم، خرجت الشابة ندى مندور زوجة أحمد حرقان أشهر ملحد في مصر والذي طُلقت منه مؤخرًا، عن صمتها وقررت تسيطر مرحلة مخجلة في حياتها معه.

وكشفت ندى مندور في منشور مطول لها عبر حسابها على "فيسبوك"، الأيام الصعبة التي عاشتها معه وما حدث لها من اعتداءات بالضرب وإجهاضها منه مرة وإجهاضها من حملها من صديقه مرة أخرى.

وفيما يلي نص ما كتبته "منددور":

