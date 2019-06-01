منع صلاح دياب وصهر جمال مبارك من السفر

01 يونيو 2019 - 10:26 م

قرر قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، قرارًا عاجلًا بمنع رجل الأعمال صلاح دياب، ومسؤول كبير في إحدى شركات الغاز المسال، بالمنع من السفر خارج البلاد؛ لتورطهم في قضية فساد جديدة، خاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة.

وقرر قاضي التحقيق منع صلاح الدين دياب، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بيكو" ومؤسس صحيفة "المصري اليوم"، إحدى أكبر الصحف المستقلة في البلاد، ومحمود أحمد عبدالغفار رضوان، مدير عام المنطقة العامة في القاهرة بشركة أنابيب البترول سابقًا، من السفر خارج البلاد.

وأوضح القرار الصادر بالمنع من السفر، أنّ ذلك جاء لاتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لاسترداد أراضي الدولة، وتقنين وضع اليد في إطار المحافظة على أراضي الدولة، وكشف مافيا الاستيلاء عليها دون وجه حق.

ويواجه المتهمان، اتهامات تتعلق بالاستيلاء على أراضي الدولة، وتحويلها من أراضٍ زراعية إلى منتجعات وفيلات، وبيعها بأسعار مُبالغ فيها بطريق ”مصر-إسكندرية“ الصحراوي، كما أنهم لم يقوموا بدفع القيمة الحقيقية للأرض وفقًا للتقدير الذي وضعته الهيئة.

واتهم قاضي التحقيقات، المذكورين بتسهيل التعدي بغير حق على الأرض المشار إليها، وتتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها، فضلًا عن قيامهم بإجراءات بإنشاء طرق وتقسيمات وإقامة مبان وملحقاتها على الأرض المخصصة دون ترخيص وفي غير الغرض المخصصة من أجله الأرض.

كما قررت هيئة التحقيق منع محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس أحد أكبر البنوك العاملة في مصر من السفر في قضية جديدة خاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة والمال العام.

وأمر قاضي التحقيق بمنع محمود يحيى علي الجمال، والد زوجة نجل الرئيس الأسبق جمال مبارك، وعبدالسلام مصطفى الأنور رئيس بنك ”HSBC “ سابقًا، من السفر خارج البلاد.

وجاء قرار قاضي التحقيق، لاتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لاسترداد أراضي الدولة، وتقنين وضع اليد في إطار المحافظة على أراضي الدولة، وكشف مافيا الاستيلاء عليها دون وجه حق.