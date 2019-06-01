أول تعليق لـ"شهيرة" بعد استضافتها مع رامز جلال

01 يونيو 2019 - 10:18 م

تحدثت الفنانة شهيرة، عن استضافتها ببرنامج المقالب "رامز فى الشلال"، والذى يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت شهيرة، فى تدوينة لها على موقع "فيس بوك"، "أنا عملت تريند علي جوجل في رامز. مبسوطة إن الناس لسة بتهتم لأمري برغم اعتزالي أكتر من عشرين سنه. شكرا للحب ده".

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة أحد نجوم الفن أو الر?اضة أو ا?ع?م، ويتم توصيله إلى مكان ما في إحدى جزر شرق أسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن ھنا تبدأ ا?ثارة والرعب للض?ف، ثم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أمام الض?ف بعد ما يظن أنه قد نجا ما يُزيد من فزعه وخوفه.