  • السبت 01 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:31 م
بحث متقدم
ارشيفية

نهائي الأبطال.. بث مباشر لمباراة ليفربول «صلاح» وتوتنهام

غدًا محاكمة "صلاح دياب" وآخرين بالتجمهر

منع صلاح دياب وصهر جمال مبارك من السفر

مصادر: ناقلات نفط وغاز متجهة إلى اليمن غيرت مسارها

فيديو.. لهذا السبب استهدفت إيران ناقلات نفط سعودية

ملابس بالة

«البالة» و«الوكالة» تنقذان فرحة الغلابة فى العيد

هلال

بيان من المحكمة العليا السعودية بشأن هلال شوال

السقا

فضيحة..مجلة أمريكية تتهم أحمد السقا بالسرقة

الملك سلمان

رسالة إسرائيلية للملك سلمان.. هذا هو محتواها وأسبابها

ميدو

لاعبون يصومون وآخرون يفطرون.. لكل مبرره

جانب من الفيديو

شاهد.. معتمرون يلقنون مصريًا علقة ساخنة أمام الكعبة

صلاح

شاهد.. محمد صلاح يتقدم لـ "ليفربول" بنهائي الأبطال

أول تعليق لـ"شهيرة" بعد استضافتها مع رامز جلال

الصفحة الأخيرة

شهيرة ورامز جلال
شهيرة ورامز جلال

متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من خالد الصاوي بعد مقلب "رامز في الشلال"

#

أول تعليق لـ على ربيع على تصريحات طليقته

#

حقيقة الفيديو المُسرب لـ«سما المصري» مع رامز جلال +18

#

أول ظهور لـ«بسمة» بعد طلاقها من عمرو حمزاوي

تحدثت الفنانة شهيرة، عن استضافتها ببرنامج المقالب "رامز فى الشلال"، والذى يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت شهيرة، فى تدوينة لها على موقع "فيس بوك"، "أنا عملت تريند علي جوجل في رامز. مبسوطة إن الناس لسة بتهتم لأمري برغم اعتزالي أكتر من عشرين سنه. شكرا للحب ده".

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة أحد نجوم الفن أو الر?اضة أو ا?ع?م، ويتم توصيله إلى مكان ما في إحدى جزر شرق أسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن ھنا تبدأ ا?ثارة والرعب للض?ف، ثم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أمام الض?ف بعد ما يظن أنه قد نجا ما يُزيد من فزعه وخوفه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. لهذا السبب استهدفت إيران ناقلات نفط سعودية
» تعليق حركة الطيران بمطار الملك عبد العزيز
» الشوط الأول.. «صلاح» يتقدم لليفربول أمام توتنهام
» "عسكري السودان": حكومة مدنية تعني الفوضى
» بعد هدفه التاريخي.. رقم مميز جديد لـ«صلاح»
» قصف سوري يستهدف الجولان
» مفاجأة.. 4 قرارت من الاتحاد المغربي بعد الفضيحة التحكيمية
» اختطاف طيار سعودي في الفلبين
» القبض علي مسئول بارز بالبحيرة يتهمة الرشوة
» شاهد.. دينا الشربيني تثير الجدل بملابس "الهضبة"
» شاهد.. لهذا السبب تجدد تظاهرات السترات الصفراء بباريس

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان