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479 ألف طالب ثانوي أدوا امتحان «الإنجليزية» إلكترونيًا

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حسن علام- متابعات

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التربية والتعليم

الاول الثانوي

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي اختتموا امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019، اليوم، بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 479,523 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في التاسعة واستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة، أداء 428,712 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية، من إجمالي مستهدف 454,193 طالبا في 1979 مدرسة، فيما أدى 100,731 طالب الامتحان ورقيًا.

وفي الفترة المسائية، التي بدأت في تمام الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة، أدى 50,811 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية، من إجمالي مستهدف 54,000 طالب وطالبة في 705 مدارس حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 5726 طالبا وطالبة الامتحان ورقيًا.



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