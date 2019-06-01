» بعد هدفه التاريخي.. رقم مميز جديد لـ«صلاح»

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ليفربول

صلاح

دخل المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، السبت، التاريخ من أوسع الأبواب بعدما سجل هدف التقدم لفريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب مواطنه توتنهام.

وجاء هدف التقدم لصلاح في الدقيقة الأولى و48 ثانية من ضربة جزاء ليصبح ثاني أسرع هدف في نهائي البطولة القارية.

ويعتبر أسرع هدف في تاريخ أبطال أوروبا من نصيب الإيطالي باولو مالديني مع فريقه اي سي ميلان أمام

ليفربول في نهائي 2005 عندما سجل هدف التقدم لفريقه في الثانية 50.

كما أصبح صلاح أول لاعب مصري على مدار التاريخ يسجل هدفًا في نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وبات ثاني لاعب عربي يسجل هدفًا في نهائي الأبطال بعد الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي عام 1987.



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