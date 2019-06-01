فضيحة..مجلة أمريكية تتهم أحمد السقا بالسرقة

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محمد فضل- متابعات

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أحمد السقا

ولد الغلابة

مجلة أمريكية

أبرزت مجلة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية ردود الأفعال المثيرة للجدل حول مسلسل "ولد الغلابة"، للفنان المصري أحمد السقا، متهمين صُناع العمل بسرقته من المسلسل الأمريكي الشهير "Breaking Bad ".

وذكرت المجلة التي تركز جهودها على أفلام هوليوود، وكل ما يتعلق بالتلفاز، أن المشاهدين أشاروا إلى أوجه التشابه الملحوظة مع مظهر الشخصيات في العمل.

وأوضحت المجلة أن بعض المشاهدين قارنوا بين عدد من مشاهد مسلسل "ولد الغلابة" والمسلسل الأمريكي "Breaking Bad "، الذي تم بثه في الفترة بين 2008 وحتى 2013.

وأضافت المجلة أن مسلسل Breaking Bad من أكبر المسلسلات التلفزيونية التي تم إنتاجها على الإطلاق، وقد حاول البعض تقليده على مرْ السنين، ولكن ليس بالشكل الذي تم تقليده في مسلسل "ولد الغلابة".

ونوهت إلى أنه تم إطلاق المسلسل المصري – الذي يترجم باسم ابن الفقراء باللغة الإنجليزية – مؤخرًا على قناة MBC بالتزامن مع شهر رمضان المعروف بكثرة الأعمال الدرامية خلاله.

من جانبه، أوضح السيناريست أيمن سلامة مؤلف مسلسل "ولد الغلابة" موقفه من اتهامات السرقة والاقتباس من المسلسل العالمي، قائلًا عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "أخيرًا شاهدت بعض حلقات بريكنجباد بعد الضجة المثارة على السوشيال ميديا وشممت رائحة فيلم الكيف بداخله".

وأضاف: "قصة المسلسل ببساطة عن مدرس كيمياء يصاب بالسرطان ويخبره الطبيب بأنه على وشك الموت، فيقرر تأمين حياة ابنه الوحيد وتصنيع المخدرات".

وأردف: "في ولد الغلابة مدرس تاريخ صاحب قيم ومبادئ اضطره الفقر الشديد إلى الاستدانة بالربا، ولأن التاريخ في نظر أبناء بلدي لا قيمة له فلا أحد يأخذ فيه دروسًا، وأول مشهد في المسلسل يلخص حالة الفقر التي دخلت إليها مصر حين استدان الخديوي سعيد من أوروبا ليعطي السلطان العثماني رشاوى كي يظل على عرش مصر، ومن بعده جاء إسماعيل واستدان ثم عجز عن السداد فأرغمته الدول الدائنة بوجود وزراء من أوروبا في الوزارة المصرية لمراقبة اقتصادها ثم جاء توفيق ولجأ إلى الإنجليز".

وأضاف: "هذه بداية رحلتنا مع الفقر وهذه هي المقولة الفكرية للمسلسل لو كان الفقر رجلًا لقتلته، وعندما تنزلق قدما صاحب المبادئ في وحل الشر فإنه من الصعب عليه أن يعود إلى صوابه، فنحن ندق ناقوس الخطر أمام أصحاب المبادئ لكي لا يسيروا في هذا الطريق".

وواصل: ".. وحقيقة الأمر أنني حين شاهدت حلقات المسلسل الأجنبي اكتشفت أن ولد الغلابة لا يمت بصلة لهذا العمل الأمريكي، ولكن ربما تكون التيمة الدرامية هي التي جعلت الناس تربط بين العملين".

وأكمل: "هناك 36 تيمة تدور حولها كل الأعمال الدرامية وليس معنى أن المدرس تاجر في المخدرات أننا قد سطونا على قصة المسلسل، فالمدرس أو أستاذ الجامعة تاجر في المخدرات في الكيف وفي أعمال أخرى كثيرة ولم أجد في بركينغباد ونيسة أو حمزة أو صفية أو قمر أو أحب بركينجباد فرح التي كانت زوجة لعزت، أو هناك ضاحي الذي كان زميله في الصغر ولما رفض أن يزوجه شقيقته قرر الانتقام منه".

واختتم: "لو كنا قد اعتمدنا أو مصرّنا هذا المسلسل فإننا قطعًا كنا سنشتري الفورمات وكنا سنكتب ذلك في التترات".

مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.


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