لاعبون يصومون وآخرون يفطرون.. لكل مبرره

01 يونيو 2019 - 09:44 م

«ميدو» يطالب بإجبار اللاعبين على الإفطار.. «يونس»: لم أصم إلا بعد الاعتزال.. «أبوتريكة» يصر على الصيام فى أولمبياد.. وصلاح: لم أفطر منذ احترافى

«ميدو» يطالب بمنع صيام اللاعبين.. «شطة» رفض الإفطار فكاد مستقبله مع الأهلي ينتهى.. «يونس»: لم أصمه إلا بعد اعتزالي

على الرغم من أن هناك رخصًا تبيح الإفطار في حال المشقة أو عدم القدرة على الصوم في ظل أجواء حرارة مرتفعة، إلا أن هناك من لا يرى أن هذه الرخصة مباحة للاعبي كرة القدم، ولا تعطيهم مبررًا للإفطار، خشية من أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى التأثير على أدائهم ولياقتهم، قد تتطور إلى مضاعفات خطيرة؛ نظرًا لعدم شرب الماء وتناول الطعام، خلال فترة الصيام.

وانتهى مركز الفتوى بالأزهر في فتوى أصدرها مؤخرًا إلى أنه لا يجوز للاعبي كرة القدم الإفطار إذا نووا الإقامة في سفرهم أربعة أيام فأكثر، ويمكن أن يجروا تمريناتهم، ومبارياتهم في الليل ليسهل عليهم الأمر.

وأضاف: «إن لم يتمكنوا من إقامة التمرينات، أو المباريات بالليل، وصاموا وشق عليهم الصيام مشقة بالغة لم يمكنهم تحملها، ففي هذه الحالة يجوز لهم الإفطار للمشقة، ولا يجوز لهم الإفطار ابتداء لتوقع المشقة، فلا يجب التهاون بحرمة الشهر الكريم، بل يجب تعظيمه»، استشهادًا بقوله تعالى: «ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب».

فيما أباحت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة إفطار اللاعبين في أيام المباريات، لكنها لم تبح لهم ذلك خلال التدريبات.

في الوقت الذي تباينت فيه آراء الأطباء بخصوص مسألة الإفطار من عدمها، وفي حين أثبتت دراسات عدم خطورة الصيام على الصحة الجسمانية للاعبين، وأن اللاعبين في مأمن من التأثيرات السلبية للامتناع عن الطعام والشراب، أقر آخرون بأن التعميم خاطئ، ومن المحتمل أن يكون اللاعبون عُرضَة للآثار السلبية؛ نتيجة الابتعاد عن الشراب والطعام وممارسة الجهد البدني في الوقت ذاته.

وكان أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للوحدة السعودي، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طالب بسرعة التدخل من أجل منع اللاعبين من المشاركة في المباريات التي ستقام في شهر رمضان، وهم صائمون، حتى لا يتعرض أحدهم لمخاطر قد تصل إلى الموت.

وكتب «ميدو»، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «من وجهة نظري أنه يجب منع اللاعبين من خوض مباريات أثناء الصيام، في ظل التحديات والمطالبات التي يجب أن يحققوها، والتي بدورها تطلب أن يكون اللاعب في أفضل مستوياته».

وأضاف: «لا نريد أن نشاهد أحدهم يموت، قبل أن تتحرك الجهات المسئولة لمنع اللاعبين من فعل ذلك، من فضلكم تحركوا لإنهاء تلك الظاهرة، خاصة في تلك المراحل الحاسمة بجميع الدوريات».

وأوضح: «أعلم كم الهجوم الذي سأتعرض له، خاصة أنني أنتمي للديانة الإسلامية، ولكن كل ذلك لا يغير وجهة نظري في ضرورة منع شباب لا تتخطى أعمارهم 19عامًا، لا يمكنهم الركض كل هذه المسافات من دون تناول طعام لمدة تزيد على 18 ساعة».

وختم «ميدو» مناشدًا «فيفا» و«يويفا» بسرعة التدخل لمنع اللاعبين من الصيام قبل أن يتسبب ذلك في وفاة أي لاعب منهم.

على خلاف ما ذهب إليه «ميدو» من رأي، فإن هناك لاعبين أصحاب تجارب طويلة في الملاعب تمسكوا بالصوم في رمضان، من غير أن يكون لهذا الأمر تأثير على لياقتهم.

وقال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، إنه عندما كان لاعبًا سواء مع النادي الأهلي أو المنتخب الوطني، كان الصيام في هذه الفترة صعبًا جدًا؛ لأن توقيتات المباريات كانت تقام ظهرًا، لكنه لم يفطر يومًا.

وعن أصعب مباراة في شهر رمضان، أشار إلى أنها «كانت مع المنتخب الوطني أمام إثيوبيا، وكان اللقاء في وقت الظهيرة، وكان الجو شديد الحرارة، ولكن الحمد لله أكملت المباراة وأكملت صيامي».

«عشان أبقى صريح من أولها.. أنا ما صومتش إلا بعد ما بطّلت الكورة».. هكذا اعترف مصطفى يونس، نجم مصر والنادى الأهلى فى سبعينيات القرن الماضى، مؤكدًا أنه لم يكن مواظبًا على صيام الشهر الكريم.

وقال «يونس»، إنه ليس وحده الذى كان يفطر فى رمضان، بل غالبية لاعبى الفريق الأحمر من جيله الاستثنائي، خاصة خلال المباريات القوية بالبطولات الإفريقية أو خلال التدريبات والمعسكرات التى تسبقها.

عبد المنعم مصطفى «شطة»، لاعب الأهلي الأسبق يتذكر تفاصيل كثيرة في علاقاته مع المجرى «ناندور هيديكوتى»، المدير الفني الأسبق للأهلي وما كان يحدث بينهما من حكايات ومشكلات حول الصيام، ولعب المباريات.

إذ يقول «شطة»، إن «هيديكوتى» كان يصر على عدم صيام اللاعبين خلال ى الفترة التى تولى فيها تدريب الفريق بداية السبعينيات من القرن الماضى، ما تسبب فى مشكلات متعددة حول هذا الأمر بين المدرب وعناصر الفريق.

ويتذكر «شطة»: «هيديكوتى كان يطلب منا أن نفطر فى شهر رمضان، ويصر على ذلك خصوصًا أن معظم المباريات كانت تقام نهارًا، منا من كان يلتزم بكلامه، وهناك من كان يصر على موقفه فى إتمام صومه مهما كلفه ذلك داخل الفريق، وأتذكر أن أغلب اللاعبين كانوا يفطرون».

أما محمد أبوتريكة نجم الأهلي والمنتخب الوطنى السابق، فقد رفض الإفطار خلال قيادته المنتخب الوطني الأولمبي بأولمبياد لندن 2012، وعلى الرغم من وجود رخصة من مفتي الجمهورية وقتها بالإفطار خلال البطولة، وصعوبة الصيام؛ لأن فترة الصيام فى لندن كانت طويلة جدًا مقارنة بالدول العربية، إلا أنه رفض وقرر الصيام.

وقاد «تريكة» الفراعنة صائمًا لتحقيق نتائج جيدة خلال البطولة أبرزها الخسارة أمام البرازيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مباراة قوية، والفوز على روسيا البيضاء بثلاثية، والتعادل مع نيوزيلاندا، قبل أن تنهى اليابان مشوار الفراعنة فى الدور ربع النهائي للبطولة.

وقال النجم محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، خلال حوار أجرته معه إحدى الصحف السويسرية، إنه لم يفطر مطلقًا سواء حينما كان في سويسرا أو إيطاليا أو حاليًا في إنجلترا، ويحرص على تعاليم دينه، كما أن المسئولين في هذه البلاد يحترمون الشعائر الدينية، ولا يرفضونها كما يظن البعض.

في حين فضل أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لفريق أستون فيلا، الإفطار في نهار رمضان بشكل علني، حينما كان يلعب في «سندرلاند» الإنجليزي، بعد أن ظهر أمام الكاميرات وهو يشرب من قارورة ماء.

وتناقلت هذه الصورة وقتها العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأثارت غضب كثيرين من مستخدمى الإنترنت فى العالم العربي، وكذلك بين أصدقائه وجمهوره الذين دانوا إفطاره علنًا فى نهار رمضان.