رسالة إسرائيلية للملك سلمان.. هذا هو محتواها وأسبابها

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قمم مكة

وجه الإعلامي الإسرائيلي الشهير، إيدي كوهين، رسالة شكر إلى الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، بشأن نجاح قمم مكة من أجل التصدي للخطر الإيراني على المنطقة.

وكتبت "كوهين" عبر حسابه على "تويتر" :" شكراً لمقام خادم الحرمين الشريفين صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المُعظم  حفظه الله ورعاه وأدامه ذخراً وحصناً منيعاً للأمتين العربية والإسلامية وأحد فرسان السلالة الإبراهيمية الكبار الذين برزوا في التصدي لخطر غربان ملالي إيران.. مبارك نجاح #قمم_مكه الثلاث" .

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد دعا خلال قمة عربية طارئة يوم الخميس الماضي بمكة إلى اتخاذ إجراء حاسم لوقف "الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني" في المنطقة، في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات ومحطتين لضخ النفط في المملكة السعودية.

ونددت قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة، السبت، بظاهرة "الإسلاموفوبيا"، داعية إلى الامتناع عن الممارسات التي تربط الإسلام بـ"الإرهاب"، ومطالبةً الأمم المتحدة باعتماد يوم لمناهضة هذا "التمييز الديني".

وقال أعضاء المنظمة الـ57 في بيان ختامي إنهم لاحظوا أن "الإسلاموفوبيا، باعتبارها شكلا معاصرا من أشكال العنصرية والتمييز الديني، ما انفكت تتنامى في أنحاء كثيرة من العالم، كما يتضح من ازدياد حوادث التعصب الديني".

ودعا قادة دول المنظمة، وهي الأكبر بعد الأمم المتحدة، البلدان التي تضم مجتمعات وأقليات مسلمة ومهاجرين إلى "الامتناع عن جميع السياسات والبيانات والممارسات التي تربط الإسلام بالإرهاب أو بالتطرف".

كما طالبوا الأمم المتحدة باعتماد 15 مارس "يوما دوليّا لمناهضة الإسلاموفوبيا".


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