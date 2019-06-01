اختطاف طيار سعودي في الفلبين

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اختطاف

الفلبين

طيارة

طيار سعودي

كشفت صحف سعودية تفاصيل جديدة حول اختفاء الطيار عبدالله الشريف الذي فُقد قبل أكثر من أسبوع بالفلبين، في فرضية اختطاف الطائرة التدريبية التي أقلّته وبمعيته الكابتن الفلبيني.

ونقلت صحف محلية عن مصادر، أن هاتف المفقود المحمول عبدالله الشريف ما زال يستقبل اتصالات حتى يوم أمس، ومنها بعض الاتصالات يكون فتح للخط ، كما أن جوال المدرب أيضاً يستقبل اتصالات حتى يوم أمس .

وقال عمّ المفقود الدكتور عبدالله الشريف بحسب “سبق” إنه تم الانتهاء من البحث في منطقة محددة في البحث حول آخر نقطة اتصال بمساحة محددة.

وأضاف : استناداً إلى المعلومات التي توصلنا لها فإن هناك عملية اختطاف، وتم تحديد جهات داخل دائرة الاتهام، وسيتم التوصل للحقيقة.

وأضاف: يتم البحث في منطقة إحدى الجزر القريبة من آخر نقطة اتصال سبق البحث فيها جوّاً، والآن يتم البحث بشكل أرضي في منطقة غابات تابعة لسيطرة الانفصاليين.

كما نفى وجود حطام الطائرة كما أشيع في بداية الأمر، وأردف أن منطقة البحث الجوية شملت جميع الاحتمالات التي قد تكون الطائرة توجهت إليها.

وتابع: عادة في رحلات التدريب تتم تعبئة الطائرة نصف التعبئة، وفيما يتعلق بهذه الرحلة، فقد أصرّ المدرب على تعبئة الطائرة بحمولة كاملة، وإن واقعة الاختفاء لا يمكن إلا أن تكون بفعل فاعل.


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