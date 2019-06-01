شاهد.. معتمرون يلقنون مصري علقة ساخنة أمام الكعبة

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المهدى المنتظر

مصرى

علقة

معتمرون.

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو لاعتداء عدد من المعتمرين على رجل مصري أمام الكعبة بعد ادعائه أنه المهدي المنتظر.

ونشر حساب لناشط سعودي الفيديو وعلق عليه قائلًا :" مصري الجنسية يعلن من مكة ومن جوار الكعبة انه المهدي .. طبعاً ما يحتاج اقول لكم وش صار فيه".

ويظهر في الفيديو شد وجذب بين المعتمرين والرجل المصري وصوت سيدة تصرخ وتدافع عنه، وسخر  النشطاء من الفيديو فيما استنكر آخرون الاعتداء عليه في الحرم المكي من أمام الكعبة بأن هذا الفعل لا يجب أن يحدث في هذا المكان.


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