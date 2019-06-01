تشكيل ليفربول "صلاح" وتوتنهام الليلة

محمد الخرو
قرر الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي اسناد مهمة قيادة الفريق للنجم المصري محمد صلاح.
تشكيل ليفربول المنتظر أمام توتنهام
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - جوميز
خط الوسط: هيندرسون - فينالدوم - ميلنر
خط الهجوم: ساديو ماني - فيرمينو - محمد صلاح
تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول
حراسة المرمى: هوجو لوريس
خط الدفاع: روز - آلديرفايريلد - فيرتونخين - تريبيير
خط الوسط: سيسوكو - ديلي آلي- كريستيان إريكسن
خط الهجوم: سون هيونج مين - لوكاس مورا - هاري كين
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