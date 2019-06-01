تشكيل ليفربول "صلاح" وتوتنهام الليلة

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كلوب

قرر الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي اسناد مهمة قيادة الفريق للنجم المصري محمد صلاح.

تشكيل ليفربول المنتظر أمام توتنهام

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - جوميز

خط الوسط: هيندرسون - فينالدوم - ميلنر

خط الهجوم: ساديو ماني - فيرمينو - محمد صلاح

تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: روز - آلديرفايريلد - فيرتونخين - تريبيير

خط الوسط: سيسوكو -  ديلي آلي- كريستيان إريكسن

خط الهجوم: سون هيونج مين - لوكاس مورا  - هاري كين


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