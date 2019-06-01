  • السبت 01 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر05:55 م
بحث متقدم
السيسي

3 قضايا ناقشها الرئيس مع نظيره الجامبي

صلاح وماني

تصريح مهم من "ماني" عن "صلاح"

دينا الشربيني وعمرو دياب

شاهد.. دينا الشربيني تثير الجدل بملابس "الهضبة"

مرسي

تأجيل محاكمة مرسي في اقتحام الحدود الشرقية

الملك سلمان والسيسي

تفاصيل لقاء الرئيس بالملك سلمان

صلاح

أسطورة ليفربول يطالب "صلاح".. بهذا الأمر

الجيش العراقي

وزارة الدفاع توقف جنود الفيديو الفاضح

اليوم.. افتتاح بطولة أمم أفريقيا الـ31 بالجابون

مفاجأة.. تذاكر أمم أفريقيا "دليفري"

السيسي

"تواضروس" يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

صلاح

صلاح يتصدر قائمة الهدافين في المسابقات الأوروبية

3 قضايا ناقشها الرئيس مع نظيره الجامبي

الحياة السياسية

السيسي
الرئيس السيسي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

ترامب يكشف معلومة هامة بشأن مكالمته مع بوتين

#

بدء التحقيق مع البشير.. تعرف على الاتهامات

#

خلال مؤتمر على الهواء.. «ماكرون» ينتقد و«السيسي» يرد

#

تفاصيل لقاء السيسي والبشير حول "سد النهضة"

مكة المكرمة

الرئيس

السيسي

العلاقات

جامبيا

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا، وذلك بمقر إقامته بمكة المكرمة.

وأعرب الرئيس السيسي خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها جامبيا في مختلف الأبعاد السياسية والثقافية والدينية، مؤكدًا حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، ومنوهًا إلى استعداد مصر الكامل لدعم جامبيا في مختلف المجالات في إطار الحرص علي تعزيز التعاون الثنائي ونقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأعرب الرئيس الجامبي من جانبه عن تقديره وشكره العميق الرئيس وللحكومة المصرية، لدعم بلاده بإقامة عدة مشروعات تنموية بها، مشيرًا إلى تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفني، ومشيدًا في هذا الصدد بالجهود المصرية الساعية لتحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي للدول الإفريقية.

وتطرق الحوار أيضًا إلى التباحث حول بعض القضايا الإفريقية خاصة ما يتعلق بالأوضاع في منطقة غرب إفريقيا، لاسيما في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي وعضوية جامبيا في تجمع إيكواس لدول غرب إفريقيا، حيث أكد الرئيس تطلع مصر للعمل مع جميع الأشقاء الأفارقة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، خاصةً في ظل التحديات العديدة التي تواجهها القارة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، والتي تتطلب تضافر الجهود الأفريقية للتصدي لها من خلال تفعيل آليات الاتحاد الإفريقي وتعزيز العمل الإفريقي المشترك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. أطفال أوروبا يرددون "مو صلاح"
» شاهد.. لهذا السبب تجدد تظاهرات السترات الصفراء بباريس
» 5 معلومات لا تعرفها عن "استيكر" المرور الجديد
» قطر تستدعى السفير السوداني بالدوحة للتشاور
» الإفتاء تحذر من هذه الصلاة فى العيد
» الصحة تطلق حملات لضبط الأدوية المغشوشة
» "الأرصاد" تعلن مفاجأة بشأن طقس العيد
» تفعيل موقع مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية
» بعد الصين.. ترامب يوجه صفعة جديدة للهند
» أمريكا تكشف السبب الحقيقى وراء انقلابها على هواوى
» بعد تشوه وجهها.. نوال الزغبي تصدم جمهورها

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    06:59 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان