  • السبت 01 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر04:23 م
بحث متقدم
اليوم.. افتتاح بطولة أمم أفريقيا الـ31 بالجابون

مفاجأة.. تذاكر أمم أفريقيا "دليفري"

الجيش العراقي

وزارة الدفاع توقف جنود الفيديو الفاضح

صلاح

صلاح يتصدر قائمة الهدافين في المسابقات الأوروبية

السيسي

"تواضروس" يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

الدخيل

فيديو لـ"تركي الدخيل" يثير الجدل بسبب "قبلة"

الدولار الجمركي

تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16جنيهًا في هذا التوقيت

ارشيف

شاهد.. 3 انفجارات تهز العاصمة الروسية

محمد صلاح

هل يصوم صلاح فى مباراة ليفربول اليوم؟

ترامب

"ترامب" يكشف عن اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد

ارشيف

سر خطير وراء حظر الطماطم التركية بروسيا

مفاجأة.. تذاكر أمم أفريقيا "دليفري"

الرياضة

اليوم.. افتتاح بطولة أمم أفريقيا الـ31 بالجابون
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

5 تذاكر حد أقصى لكل مشجع بأمم أفريقيا

#

سجال ساخر بين "صلاح والبزاوي" حول تذاكر أمم أفريقيا

#

«ميدو» يوجه رسالة غاضبة إلى وزير الشباب والرياضة

#

سر امتناع الحضري عن حضور حفل قرعة أمم أفريقيا

المشجعين

امم افريقيا

القرصنة

السيستم

تذكرتى

أعلنت شركة تذكرتي عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تذاكر المباريات حيث بدأت في تقديم خدمة توصيل التذاكر الي المشجعين "دليفري".

وأعلن مسئولو شركة تذكرتى تأمين الموقع الذى تم طرحه مؤخراً لحجز وبيع تذاكر بطولة امم افريقيا بوسائل تأمين قوية منعا لأى عملية قرصنة على الموقع.

وأوضح مسئولو الشركة أن تأمين الموقع ضد القرصنة هدفه الحفاظ على سرية بيانات الجماهير، خاصة التى ستقوم بإدخال أرقام البطاقات الائتمانية للدفع الإلكترونى نظير الحصول على تذاكر امم افريقيا 2019.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا منافذ استلام التذاكر:-

الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع -  الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس).

الدرجه الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس.

كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355 و الموقع الرسمى www.tazkarti.com .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. أطفال أوروبا يرددون "مو صلاح"
» شاهد.. لهذا السبب تجدد تظاهرات السترات الصفراء بباريس
» 5 معلومات لا تعرفها عن "استيكر" المرور الجديد
» قطر تستدعى السفير السوداني بالدوحة للتشاور
» الإفتاء تحذر من هذه الصلاة فى العيد
» الصحة تطلق حملات لضبط الأدوية المغشوشة
» "الأرصاد" تعلن مفاجأة بشأن طقس العيد
» تفعيل موقع مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية
» بعد الصين.. ترامب يوجه صفعة جديدة للهند
» أمريكا تكشف السبب الحقيقى وراء انقلابها على هواوى
» بعد تشوه وجهها.. نوال الزغبي تصدم جمهورها

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    06:59 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان