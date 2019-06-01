» شاهد.. لهذا السبب تجدد تظاهرات السترات الصفراء بباريس

01 يونيو 2019 - 02:40 م

واصل المتظاهرون من أعضاء حركة السترات الصفراء التجمع استعدادًا لاجتماعات حاشدة في جميع أنحاء فرنسا للتعبير عن استيائهم من السياسات الحالية، في الأسبوع رقم 29 على التوالي.

مظاهرات السترات الصفراء انطلقت في جميع أنحاء فرنسا منذ نوفمبر 2018 بعد أن أعلنت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع الضرائب على الوقود.

وعلى الرغم إلغاء الإصلاح في وقت لاحق، ومع ذلك، واصل المتظاهرون التجمع لحضور اجتماعات حاشدة في جميع أنحاء فرنسا في نهاية كل أسبوع للتعبير عن استيائهم من السياسات الحالية.