» "الأرصاد" تعلن مفاجأة بشأن طقس العيد

01 يونيو 2019 - 02:08 م

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد انكسارًا للموجة الحارة التي شهدناها خلال الأيام الماضية، حيث تنخفض درجات الحرارة على القاهرة ومحافظات شمال الصعيد بنحو درجتين، لتسجل37 درجة على القاهرة.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن السواحل الشمالية ما زالت تتمتع بحالة من الاستقرار ودرجات حرارة حول المعدل، ما يجعل الطقس ممتع ومهيأ لكل الأنشطة اليومية للاحتفال بالعيد.



وتوقع شاهين أن تشهد الأيام المقبلة انخفاضًا في درجات الحرارة بواقع درجة أو درجتين عن اليوم، مشددًا على أن الطقس خلال أيام العيد ممتع جدًا، ويسمح بالقيام بكل الأنشطة والاحتفالات.



وأوضح، أن البحر المتوسط مهيأ لممارسة كل الأنشطة البحرية، بينما هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وحذر من ظهور الشبورة المائية الكثيفة خلال الأيام القادمة نتيجة زيادة نسب الرطوبة مع اقتراب فصل الصيف.

