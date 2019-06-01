رسالة عاجلة من عمرو أديب لمحمد صلاح قبل نهائي أوروبا

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طالب الإعلامي عمرو أديب، من نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بالحصول على بطولة للفريق بعيدًا عن الألقاب الفردية.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "تحدي صلاح اليوم والسنوات المقبلة أنه يجب أن يحصل على بطولات لا ألقاب فقط".

وتابع: "إحراز البطولات المحلية والقارية مهم في تاريخ أي لاعب مهما كنت الهداف الأول أو اللاعب الأفضل يجب أن تتوج مسيرتك بعدد محترم من البطولات".

واختتم تغريدته بقوله: "هذا هو قدر من يتنافس على المراكز الأولى وربنا معاك يا فخر العرب".

ويلتقي اليوم ليفربول  نظيره توتنهام في نهائي بطولة دوري بطال أوروبا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بمدينة ريال مدريد الإسبانية.


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