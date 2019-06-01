» تفعيل موقع مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية

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انطلق الموقع الإلكترونى وصفحات التواصل الاجتماعى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتهدف المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، حيث تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

كما تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، وكذا تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في جميع مؤسسات الدولة.


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