"ترامب" يكشف عن اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون سيكون رئيسَ حكومة "ممتازًا" لبريطانيا، وذلك قبل يومين من زيارة له إلى المملكة المتحدة يلتقي خلالها الرئيسة الحالية للوزراء تيريزا ماي.

وردًا على سؤال صحيفة "ذي صن" البريطانية في ما يتعلق بالمرشحين لمنصب رئيس الوزراء خلفًا لماي التي تستقيل رسميا من منصبها في 7 يونيو، اعتبر ترامب مساء الجمعة أن "بوريس سيقوم بعمل جيد. اعتقد انه سيكون ممتازًا".