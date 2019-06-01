» بعد الصين.. ترامب يوجه صفعة جديدة للهند

01 يونيو 2019 - 01:46 م

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالأمس، ضربة لدولة الهند، حيث قرر إنهاء منح معاملة تجارية تفضيلية ليها بداية من 5 يونيو.

وكان ترامب قد أعلن اعتزامه استبعاد الهند من برنامج نظام الأفضليات المعمم في أوائل مارس.

وقال ترامب في بيان يوم الجمعة: "رأيت أن الهند لم تؤكد للولايات المتحدة أنها ستوفر دخولا عادلا ومعقولا لأسواقها".

والهند أكبر مستفيد في العالم من برنامج نظام الأفضليات المعمم الذي يسمح باستيراد تفضيلي معف من الرسوم لسلع من الهند تصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار .

وأثار المسئولون الهنود احتمال زيادة رسوم الاستيراد على أكثر من 20 سلعة أمريكية إذا استبعد ترامب الهند من البرنامج.

وبعث 24 عضوًا في الكونجرس الأمريكي برسالة إلى الإدارة في الثالث من مايو حثوا فيها على عدم استبعاد الهند من نظام الأفضليات المعمم .