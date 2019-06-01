وفاه نجم "الأرسنال" في حادث سير

01 يونيو 2019 - 01:31 م

لقي اللاعب، خوسيه أنطونيو رييس لاعب أشبيلية وأرسنال السابق، مصرعه في حادث سير مروع.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رييس توفى في حادث مروري في مدينة أوتريرا عن عمر يناهز الـ35 عامًا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إشبيلية تعزية لأهل رييس على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدًا أخبار وفاته.

ولعب رييس في العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، أبرزها إشبيلية وريال مدريد وأتليتكو مدريد وإسبانيول الإسبانيان، وأرسنال الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي.