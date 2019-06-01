» أمريكا تكشف السبب الحقيقى وراء انقلابها على هواوى

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شان هان
شان هان

متابعات حنان حمدتو

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أمريكا

هواوي

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان السبت أن شركة الاتصالات هواوي "مقربة جدًا" من حكومة الصينية، ما يجعل من الصعب الثقة بهذه الشركة، في أوج النزاع التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين.

وقال شاناهان، أمام مؤتمر للدفاع والأمن في سنغافورة، إن "اندماج الشركات المدنية بالجيش وثيق جدًا. الصين لديها سياسات وقوانين وطنية، تحتم تشارك البيانات". أضاف: "عندما أنظر إلى هذا الوضع، هناك مخاطرة كبيرة.. لا يمكن الوثوق بأن تلك الشبكات ستكون محمية".

وجاءت تصريحات شاناهان وسط عاصفة من الجدل إزاء الشركة الصينية المتهمة بالتجسس، والتي تواجه حظرًا أمريكيًا.

وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية في الشهر الماضي هواوي على ما تسمّى "قائمة الكيانات"، لأسباب مرتبطة بالأمن القومي، وهو ما يعني منعها من الحصول على المكونات الأمريكية الصنع، التي تحتاجها لمعداتها. لكنها منحتها لاحقًا مهلة 90 يومًا قبل بدء تطبيق الحظر.

كما حظر عدد من الدول أيضًا معدات هواوي، وأوقفت بعض الشركات التعامل معها، في أعقاب الحظر الأمريكي، مشيرة إلى شروط قانونية.

تصاعدت المخاوف إزاء هواوي، في وقت أصبحت هذه الشركة رائدة في معدات شبكات الاتصالات، وواحدة من أكبر مصنعي الهواتف الذكية، إلى جانب سامسونج وأبل.

كثيرًا ما عبّرت الولايات المتحدة عن الشكوك في أن هواوي تخضع لسيطرة الحكومة الصينية، وتمثل بالتالي تهديدًا للأمن العالمي - وهو ما تنفيه الشركة وبكين بقوة. يشار إلى أن مؤسس هواوي، رين جنغفي، هو جندي سابق في الجيش الصيني.


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