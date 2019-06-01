رئيس الوداد يكشف مفاجأة: لم ننسحب وهذا ما طلبنا

01 يونيو 2019 - 01:07 م

علق سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، عن مباراة فريقه أمام الترجي التونسي بالأمس.

وفجر "الناصري" مفاجأة قوية بتأكيده أن فريقه لم ينسحب من مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك على الرغم من إنهاء الحكم الجامبي باكاري جاساما اللقاء قبل نصف ساعة من موعد نهايتها.

وأعرب الناصيري عن اندهاشه لما وصل إليه حال الكرة الأفريقية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق النادي المغربي أمام "كاف".

وقال الناصيري في تصريحات نقلتها شبكة لو 360 سبورت: "أتعجب مما وصلت له كرة القدم الإفريقية، نحن لم ننسحب، بل أبدينا رغبتنا في استكمال المباراة بتقنية الفيديو بعد أن أعطونا تصريح باستخدامه ".

وأضاف :"كل ما طلبناه هو استكمال المباراة بعد مراجعة الهدف المُلغى، تمسكنا بذلك من أجل الحفاظ على حقنا، وبشكلٍ عام الوداد سيسلك جميع الوسائل القانونية للدفاع عن حقه بعد الظلم الذي تعرّض له أمام الترجي ".

وأكمل الناصيري تصريحاته مؤكدًا أنه إدارة النادي ستخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم في ظل مساعيه للحفاظ على حقوقه أمام الكاف، حيث قال :"لن نسكت، وستصعّد المسألة إلى أعلى المستويات "

وأتم رئيس الوداد سعيد الناصيري تصريحاته قائلًا :"من غير المعقول أن تتم هذه الممارسات على مرأى رئيس الاتحاد الإفريقي الذي حضر وتابع تفاصيل المباراة دون إبداء أي رد فعل، سألجأ إلى الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية ".

وتوج الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، باحتسابه فائزا على الوداد البيضاوي في نهائي البطولة بعد رفض الضيوف استكمال المباراة دون استعمال تقنية الفيديو وخصوصًا التأكد من صحة الهدف الملغى .