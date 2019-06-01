  • السبت 01 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:58 م
بحث متقدم
السيسي

"تواضروس" يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

الدخيل

فيديو لـ"تركي الدخيل" يثير الجدل بسبب "قبلة"

الدولار الجمركي

تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16جنيهًا في هذا التوقيت

ارشيف

شاهد.. 3 انفجارات تهز العاصمة الروسية

محمد صلاح

هل يصوم صلاح فى مباراة ليفربول اليوم؟

ترامب

"ترامب" يكشف عن اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد

ارشيف

سر خطير وراء حظر الطماطم التركية بروسيا

صلاح

رسالة عاجلة من عمرو أديب لمحمد صلاح قبل نهائي أوروبا

الملك سلمان

العاهل السعودي يتصدر صحيفة سعودية باحتفاء مثير

ارشيف

لطمة جديدة لإيران بالمطارات الأجنبية

رئيس الوداد يكشف مفاجأة: لم ننسحب وهذا ما طلبنا

الرياضة

الترجي
الترجي

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

"حبيب" يكشف مفاجأة مدوية عن شيرين

#

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن لقاء نهضة بركان

#

مفاجأة عن "بن سلمان".. يكشفها مدير مكتبه

#

طفل الأمير هاري لن يحصل على لقب "أمير"

افريقيا

الوداد

لترجي

علق سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، عن مباراة فريقه أمام الترجي التونسي بالأمس.

وفجر "الناصري" مفاجأة قوية بتأكيده أن فريقه لم ينسحب من مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك على الرغم من إنهاء الحكم الجامبي باكاري جاساما اللقاء قبل نصف ساعة من موعد نهايتها.

وأعرب الناصيري عن اندهاشه لما وصل إليه حال الكرة الأفريقية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق النادي المغربي أمام "كاف".

وقال الناصيري في تصريحات نقلتها شبكة لو 360 سبورت: "أتعجب مما وصلت له كرة القدم الإفريقية، نحن لم ننسحب، بل أبدينا رغبتنا في استكمال المباراة بتقنية الفيديو بعد أن أعطونا تصريح باستخدامه ".

وأضاف :"كل ما طلبناه هو استكمال المباراة بعد مراجعة الهدف المُلغى، تمسكنا بذلك من أجل الحفاظ على حقنا، وبشكلٍ عام الوداد سيسلك جميع الوسائل القانونية للدفاع عن حقه بعد الظلم الذي تعرّض له أمام الترجي ".

وأكمل الناصيري تصريحاته مؤكدًا أنه إدارة النادي ستخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم في ظل مساعيه للحفاظ على حقوقه أمام الكاف، حيث قال :"لن نسكت، وستصعّد المسألة إلى أعلى المستويات "

وأتم رئيس الوداد سعيد الناصيري تصريحاته قائلًا :"من غير المعقول أن تتم هذه الممارسات على مرأى رئيس الاتحاد الإفريقي الذي حضر وتابع تفاصيل المباراة دون إبداء أي رد فعل، سألجأ إلى الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية ".

وتوج الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، باحتسابه فائزا على الوداد البيضاوي في نهائي البطولة بعد رفض الضيوف استكمال المباراة دون استعمال تقنية الفيديو وخصوصًا التأكد من صحة الهدف الملغى .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. لهذا السبب تجدد تظاهرات السترات الصفراء بباريس
» 5 معلومات لا تعرفها عن "استيكر" المرور الجديد
» قطر تستدعى السفير السوداني بالدوحة للتشاور
» الإفتاء تحذر من هذه الصلاة فى العيد
» الصحة تطلق حملات لضبط الأدوية المغشوشة
» "الأرصاد" تعلن مفاجأة بشأن طقس العيد
» تفعيل موقع وصفحات إلكترونية لـ"حياة كريمة" الرئاسية
» بعد الصين.. ترامب يوجه صفعة جديدة للهند
» أمريكا تكشف السبب الحقيقى وراء انقلابها على هواوى
» بعد تشوه وجهها.. نوال الزغبي تصدم جمهورها
» جائزة مالية ضخمة فى انتظار بطل أوروبا 2019

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان