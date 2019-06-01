القاهرة تشكل غرفة عمليات لاستقبال العيد

01 يونيو 2019 - 12:46 م

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وربطها بكل الجهات المعنية والمديريات الخدمية التابعة لمحافظة القاهرة، لاستقبال أي شكوى أو طارئ أو مخالفة، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال محافظ القاهرة، خلال المجلس التنفيذى المنعقد بديوان عام المحافظة، إنه تم التشديد على وجود مسئول من الحى على مدار اليوم، من خلال التناوب بين قيادات الحى، لافتًا إلى أن الهدف من ذلك ومتابعة ورصد أي مخالفات بنائية والتعامل معها على الفور والتصدى لها من البداية وعدم السماح للمخالفين بالاستفادة من مخالفتهم.

وأوضح محافظ القاهرة، أن كل الأجهزة بالمحافظة أعلنت الطوارئ لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطن خلال أيام العيد.