  • السبت 01 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:22 م
بحث متقدم
الفنان عمرو سلامة

مخرج شهير: "هل من حق المرأة ضرب زوجها بالسواك"

حسني

تدهور صحة حسن حسني.. وهذه الجهة تتولي علاجه

الوفد القطري

حقيقة انسحاب الوفد القطري من قمة مكة

قطر

فى ليلة القدر.. داعية سعودي: اللهم عليك بأمير قطر

هشام عشماوى

دفاع "بيت المقدس" يطالب بحضور هشام عشماوي

الخارجية القطرية

قطر توضح حقيقة استدعاء سفيرها في السودان

بن سليمان

تصريح مثير من تركي الحمد عن ولي العهد السعودي

رئيس وزراء قطر

شاهد.. رئيس وزراء قطر "نائم" في قمة مكة

سائحتين

اعترافات مثيرة لقاتل السائحتين الأوروبيتين بالمغرب

وزير التموين

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

خبراء يحذرون:

هذه الأطعمة تسبب الكسل

الصفحة الأخيرة

أطعمة
أطعمة

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مليارديرة مشهورة تمول جماعة أمريكية للدعارة

#

5 أطعمة تسبب الوفاة للإنسان

#

سائق القطار: "أنا مقصر وأتحمل الاهمال"

#

نتنياهو: لولا السلاح لذبحنا العرب

ينصح بعض خبراء التغذية بتجنب بعض الأطعمة التي تسبب شعورًا بالخمول وانخفاض مستوى الطاقة لدى تناولها، واستبدالها بأغذية أخرى تزيد النشاط والطاقة.

ويذكر موقع "ويب طب"، أن هناك 7 أصناف من الأطعمة تسبب الكسل والإرهاق وقلة النشاط عند تناولها.

-الخبز الأبيض

ينصح خبراء التغذية بتناول الخبز المصنوع من الدقيق الأسمر، باعتبار الكربوهيدرات المصنوعة من الدقيق الأبيض تسبب ارتفاعًا شديدًا في نسبة السكر بالدم، الذي ينخفض بعد ذلك بشكل كبير.

أما الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والقمح فيستغرق وقتًا طويلًا لامتصاصه؛ مما يحافظ على زيادة الطاقة لفترة أطول.

-حبوب الإفطار

هذا النوع من الطعام حتوي على كم كبير من السكريات يمكن أن تضر من يتناوله؛ فالسكر الذي في تلك الحبوب يرفع الطاقة سريعًا، ولكن لفترة قصيرة، وبعدها يرتفع مستوى السكر في الدم، وحينما يحدث ذلك، فإنه يحدث اضطراب في الأجزاء المسؤولة عن التنبه بالدماغ، وبالتالي يفقد المرء قدرًا كبيرًا من الطاقة.

ولذلك ينبغي تناول الأصناف الصحية من حبوب الإفطار التي لا تحتوي على قدر كبير من السكريات.

-المقليات

تحتاج الأطعمة المقلية والمتشبعة بالزيوت والدهون إلى وقت طويل حتى يتم هضمها، وبالتالي يحتاج الجسم إلى عمل مجهود كبير لنقل الدم من الأطراف إلى الأعضاء؛ مما يترك الجسم بطاقة أقل لمدة 6 إلى 8 ساعات.

وينطبق هذا أيضًا على مختلف الأطعمة البطيئة في الهضم، مثل الأطعمة التي تحتوي على الدهون الضارة، والتي تستهلك طاقة الجسم أثناء هضمها بدلًا من تحويلها إلى طاقة.

-الأطعمة منخفضة الحديد

الحديد يساهم في تحويل السعرات الحرارية إلى طاقة، ولذلك عندما ينقص في النظام الغذائي الخاص فإن ذلك يقلل من مستويات الطاقة، وبالتالي يزداد الإحساس بالتعب والخمول.

ولذلك ينصح بأن يحتوي الغذاء اليومي على كمية مناسبة من الأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل الخضراوات واللحوم والكبد والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى المكسرات والفواكه المجففة والشوكولاتة الداكنة.

يسبب تناول هذه الأطعمة بشكل مبالغ فيه، إعطاء الدماغ إشارات بالجوع؛ مما يؤدي إلى بطء عملية الأيض (حرق السعرات) وانخفاض مستوى الطاقة في الجسم.

وبالتالي من الأفضل تناول كمية مناسبة من الأطعمة على فترات منتظمة، وعدم إهمال أي وجبة من الوجبات الأساسية، وعدم الانتظار حتى الشعور بالجوع الشديد.

-مشروبات الطاقة

يظن كثير من الناس أن مشروبات الطاقة هي أفضل السبل لتجديد الحيوية والنشاط اليومي، ولكن في الحقيقة هذا اعتقاد خاطئ.

فمشروبات الطاقة مصنوعة للعمل على المدى القصير؛ حيث تملأ الجسم بالكافيين والسكر لفترة، ويشعر الشخص بالطاقة والنشاط، ولكن بعد ذلك سوف تنخفض نسبة السكر في الدم أكثر من المعدل الطبيعي.

-الكافيين

عند تناول المشروبات التي تحتوي على كمية كافيين معتدلة يوميًّا، فإن ذلك سيكون حتمًا مفيدًا للصحة ويعزز الطاقة.

ولكن إذا أضحى المرء يعتمد على الكافيين للحصول على الطاقة وخاصة في الأوقات القريبة من النوم، فإن ذلك سيضر الجسم؛ لأنه يقلل من الرغبة في النوم، وهذا بالطبع سيؤدي إلى انخفاض الطاقة لديك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سكك حديد مصر تفلتر أوضاع العمال
» تطور سريع.. تدريب الأسماك على التجسس
» مفاجأة.. "جروس" خارج حسابات أهلى جدة
» هذه الأطعمة تسبب الكسل
» يطوف دول الخليج ليشتكى سيدة سبته عبر الهاتف
» الإفتاء.. كيف تحيى ليلة العيد؟
» أبل في ورطة بعد اختراق أجهزة آيفون
» المحكمة السعودية تدعو لتحري رؤية هلال شهر شوال
» بالفيديو.. معلمة تعتدي جسديًا على الأطفال في الحضانة
» نجار يمزق جسد زوجته فى نهار رمضان بالمرج
» بالفيديو.. حميد الشاعري يكشف عن سر علاقته بـ" القذافي"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان