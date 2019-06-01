  • السبت 01 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:24 م
بحث متقدم
الترجي

رئيس الوداد يكشف مفاجأة: لم ننسحب وهذا ما طلبنا

الفنان عمرو سلامة

مخرج شهير: "هل من حق المرأة ضرب زوجها بالسواك"

حسني

تدهور صحة حسن حسني.. وهذه الجهة تتولي علاجه

الوفد القطري

حقيقة انسحاب الوفد القطري من قمة مكة

قطر

فى ليلة القدر.. داعية سعودي: اللهم عليك بأمير قطر

هشام عشماوى

دفاع "بيت المقدس" يطالب بحضور هشام عشماوي

الخارجية القطرية

قطر توضح حقيقة استدعاء سفيرها في السودان

بن سليمان

تصريح مثير من تركي الحمد عن ولي العهد السعودي

رئيس وزراء قطر

شاهد.. رئيس وزراء قطر "نائم" في قمة مكة

سائحتين

اعترافات مثيرة لقاتل السائحتين الأوروبيتين بالمغرب

يطوف دول الخليج ليشتكى سيدة سبته عبر الهاتف

عرب وعالم

محكمة
محكمة

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

إيران للخليج: مستعدون للحوار

#

مستشار بن زايد يفاجئ وزراء خارجية الخليج بهذا الأمر

#

الجار الله يكشف مفاجأة عن الاقتصاد المصري

#

خبير مالي يكشف دلالات التوقف عن استخدام الكاش

الخليج

صلاة العيد

الإفتاء

سيدة

فى حادثة مثيرة من نوعها، غادر أحد المواطنين السعوديين من محافظة الخفجي إلى دولة الكويت عاقداً النية على إبلاغ السلطات الكويتية عن وصول رسائل مسيئة من هاتف كويتي لعدة أيام وعلى مدار الساعة.

وبالفعل استجابت السلطات الأمنية بالكويت بعد الإطلاع على تلك الرسائل، وتم الاستعلام عن صاحب الهاتف، وتبين أنها سيدة وتم القبض عليها.

وبمواجهتها، اعترفت السيدة بفعلتها دون توضيح الأسباب، لكنها أكدت أنها لم تتوقع حضوره للكويت ظناً بأنها بمنأى عنه.

وكان المواطن قد حاول مرارًا الاتصال بصاحب الهاتف الكويتي لكنه لم يرد، ما دفعه للاستغاثة بالسلطات الأمنية بالكويت التي سجلت بلاغه كقضية إساءة استخدام هاتف وتمت إحالته للمباحث الجنائية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سكك حديد مصر تفلتر أوضاع العمال
» تطور سريع.. تدريب الأسماك على التجسس
» مفاجأة.. "جروس" خارج حسابات أهلى جدة
» هذه الأطعمة تسبب الكسل
» يطوف دول الخليج ليشتكى سيدة سبته عبر الهاتف
» الإفتاء.. كيف تحيى ليلة العيد؟
» أبل في ورطة بعد اختراق أجهزة آيفون
» المحكمة السعودية تدعو لتحري رؤية هلال شهر شوال
» بالفيديو.. معلمة تعتدي جسديًا على الأطفال في الحضانة
» نجار يمزق جسد زوجته فى نهار رمضان بالمرج
» بالفيديو.. حميد الشاعري يكشف عن سر علاقته بـ" القذافي"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان